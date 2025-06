Saab, en partenariat avec la société allemande Helsing, a récemment mené trois premiers vols d’essai intégrant l’agent d’intelligence artificielle (IA) « Centaur » à bord du chasseur Gripen E. Ces essais, qui ont été menés entre le 28 mai et le 3 juin dans l’espace aérien suédois, notamment au-dessus de la mer Baltique, s’inscrivent dans le cadre du « Project Beyond » soutenu par l’Administration suédoise du matériel de défense (FMV).

Lors de ces essais, l’agent Centaur a pris le contrôle du monoplace dans un environnement de combat aérien au-delà de la portée visuelle (BVR, Beyond Visual Range). Selon Saab, l’avion a ainsi exécuté des manœuvres complexes, suivi des cibles, esquivé des menaces et recommandé au pilote présent à bord de déclencher le tir de missiles. Ces fonctionnalités ont été testées dans des scénarios dynamiques, notamment lors d’un engagement simulé contre un Gripen D piloté par un humain lors du troisième vol, où Centaur a également dû s’adapter à des changements de vitesse, de distance, et d’angle, ainsi qu’à la perte temporaire de données de commandement et de contrôle (C2).

L’équipe va maintenant analyser les données de vol et continuer à former l’agent IA pour améliorer encore ses capacités BVR, avec une nouvelle série de vols tout au long du reste de l’année.

« Nous sommes ravis de continuer à développer et à affiner la manière dont cet agent IA et d’autres peuvent être utilisés, tout en montrant une fois de plus comment nos avions de combat seront plus performants que l’adversaire ne peut évoluer », a déclaré Peter Nilsson, responsable des programmes avancés pour la branche aéronautique de Saab.

L’avionneur suédois précise que l’intégration de l’IA a été rendue possible par l’architecture de l’avionique du chasseur, qui sépare les logiciels critiques pour la sécurité de vol des applications spécifiques à la mission, permettant ainsi une mise à jour rapide et sûre sans affecter la certification des systèmes essentiels à la sécurité.

Pour rappel, l’US Air Force et la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) testent aussi aux États-Unis des algorithmes d’IA sur des avions de combat réels depuis 2023, notamment avec le démonstrateur X-62A VISTA (Variable Stability In-flight Simulator Test Aircraft) qui se base sur un F-16D. Il a notamment été utilisé lors de combats simulés contre des F-16 pilotés par des humains, démontrant la capacité de l’IA à gérer des manœuvres tactiques complexes.