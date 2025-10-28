Le mandat de Pascal de Izaguirre à la tête de la FNAM et de la Chambre Syndicale du Transport Aérien (CSTA) a été renouvelé à l’unanimité lors de leur assemblée générale du 28 octobre. Le nouveau mandat s’ouvrira le 1er novembre.

« Cette reconduction salue un bilan d’engagement et de dialogue, mené au service d’un transport aérien français compétitif, durable et créateur d’emplois », résume un communiqué.

Le président de Corsair est en effet également président de la FNAM depuis 2022. Ses combats restent de plaider en faveur de la mise en place d’une stratégie globale du transport aérien français, soutenant la souveraineté, l’attractivité du pays, l’emploi, l’équité des conditions de concurrence et la mobilité des citoyens, tout en permettant sa transition écologique.