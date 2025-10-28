L’autorité britannique de l’aviation civile (CAA) a annoncé qu’Eastern Airways avait suspendu ses opérations le 27 octobre. Tous les vols de la compagnie régionale britannique sont annulés.

Fondée en novembre 1997, Eastern Airways comptait quatorze appareils dans sa flotte, composés d’ATR 72-600, d’Embraer 170 et 190, ainsi que de Jetstream 41 de BAe. Elle desservait notamment Aberdeen (sa base opérationnelle), Humberside, London Gatwick, Newquay, Teesside International et Wick.

La compagnie a déposé une « notice of intention » qui lui donne dix jours pour nommer un administrateur et tenter de trouver un repreneur ou des investisseurs.