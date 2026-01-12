Cathay Pacific a lancé ses célébrations « 80 Years Together » le 6 janvier avec la présentation d’une livrée spéciale sur l’un de ses Airbus A350-900, marquant 80 ans d’activité depuis 1946.

L’appareil (MSN 61, B‑LRJ) reprend ainsi la livrée avec les bandes alternées vertes et blanches dite « lettuce leaf sandwich » utilisée des années 1970 au milieu des années 1990, notamment sur les Lockheed L‑1011 TriStar et les Boeing 747 du transporteur hongkongais, complétée par un marquage discret du 80e anniversaire à l’avant du fuselage.​

Selon Cathay, cette livrée spéciale restera en service pendant l’année 2026 sur des routes long-courriers au départ de Hong Kong, sans modification de la configuration cabine ni de l’offre commerciale à bord.

Un Boeing 747 cargo du groupe doit également recevoir une variante de cette livrée historique, afin de refléter le rôle du fret dans le développement de la compagnie.​

Cathay Pacific rappelle qu’elle mène parallèlement un programme d’investissement de plusieurs années, comprenant renouvellement de flotte, nouveaux produits cabines, développement des salons et innovations numériques, avec l’objectif affiché de renforcer l’expérience client et le rôle de Hong Kong comme hub aérien.