Cathay Pacific modifie sa commande d'A350

A l'occasion de la finalisation de sa commande d'A321neo, Cathay Pacific a annoncé une nouvelle modification de celle d'A350. La compagnie hongkongaise a converti six de ses A350-1000 en A350-900 et un report d'un an de la livraison de six des A350-1000 restants.



Initialement, en 2010, Cathay Pacific s'était engagée pour une trentaine d'A350-900, livrables entre 2016 et 2019. Elle avait par la suite décidé de convertir seize de ces appareils en A350-1000 et d'en acquérir dix de plus dans cette version, avec des livraisons prévues entre 2018 et 2020.



Les six A350-900 issus de la nouvelle commande seront livrés en 2019 et 2020. Quant aux A350-1000 reportés, ils seront livrés en 2021 au lieu de 2020.



Cathay est actuellement en difficulté et a publié des résultats décevants et en perte au premier semestre, après avoir conclu 2016 dans le rouge. La compagnie hongkongaise souffre de la concurrence des compagnies chinoises et des compagnies du Golfe, plus compétitives, et d'une situation de surcapacité sur plusieurs de ses marchés-clés.