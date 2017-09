Les Etats-Unis valident la vente de Super Hornet au Canada

L'agence américaine d'exportation d'armement a approuvé le 11 septembre la vente de 19 F/A-18E/F Super Hornet au Canada. L'accord, s'il est confirmé, est évalué à 5,23 milliards de dollars. Il comprend notamment l'achat de radars AESA, de pods canon 20mm et d'une centaine de missiles air-air AIM-9X-2 Sidewinder, ainsi que de JVN et du pod de désignation laser Sniper.



Le gouvernement canadien avait validé en novembre 2016 l'acquisition de 18 Super Hornet « intérimaires », en attendant de fixer un choix définitif sur son futur avion de combat. Les 75 CF-188 (F/A-18A/B) de l'Aviation royale canadienne doivent en effet être renouvelés à l'horizon 2025-2030, mais l'avion qui les remplacera à terme n'a toujours pas été désigné. Si le F-35 de Lockheed Martin est le grand favori d'une compétition qui n'a pas encore officiellement démarré, Saab et Dassault Aviation devraient cependant également y participer.