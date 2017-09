Premier contrat préliminaire pour le prochain Air Force One

Le département américain de la Défense a attribué le 12 septembre un contrat de 600 millions de dollars dans le cadre du programme PAR (Presidential aircraft recapitalization), les futurs Air Force One.



L'accord comprend des travaux de conception préliminaire, afin de transformer deux 747-8 (jamais livrés à Transaero) en avions présidentiels et remplacer ainsi la flotte actuelle de VC-25A (747-200).



Le contrat de développement est quant à lui attendu pour l'été 2018. Il s'agit notamment d'intégrer aux Jumbo Jets des systèmes de mission et de communication, des installations médicales, une autoprotection renforcée, un intérieur cabine, un système de ravitaillement en vol et de rénover les installations électriques.



La première capacité opérationnelle de ces avions est attendue pour 2024.