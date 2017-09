EasyJet propose des correspondances à Gatwick avec WestJet et Norwegian et envisage un produit similaire à Paris

Avec « Worldwide by easyJet », easyJet fait une nouvelle entorse à son modèle low-cost et commence à organiser ses opérations en hub, avec des partenaires. La compagnie britannique a lancé le 12 septembre cette plateforme de réservation qui s'appuie notamment sur le service GatwickConnects développé par l'aéroport de Gatwick et permet aux voyageurs d'organiser leurs vols en correspondance au sein d'une seule réservation. Concernant uniquement les services dans l'aéroport londonien, les connexions peuvent s'effectuer entre vols easyJet ou avec des vols des deux premières compagnies partenaires : WestJet et (...)