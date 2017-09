KLM prépare le départ de sa flotte de Fokker

KLM a l'intention de tourner la page Fokker avec les égards dus à la fin d'une histoire de 97 ans. La compagnie néerlandaise a donc d'ores et déjà attiré l'attention des passionnés sur le fait que les derniers vols commerciaux auraient lieu le 28 octobre, avec le retour des derniers Fokker 70 de Düsseldorf, Norwich, Hanovre, Bruxelles, Luxembourg et Londres.



Le tout dernier vol à atterrir à Amsterdam sera celui en provenance de Londres, comme un écho au premier vol commercial réalisé par KLM en Fokker, un Amsterdam - Londres en F.II le 15 septembre 1920.



La flotte de KLM Cityhopper compte encore huit exemplaires de Fokker 70, qui sont progressivement remplacés par des Embraer 175 et 190 depuis 2008. Ils permettent de desservir plus de destinations, d'augmenter les fréquences et de réduire les coûts sur les opérations régionales.



Ces avantages, ainsi que le vieillissement de la flotte, avaient poussé KLM à accélérer le retrait des Fokker 70 de la flotte l'année dernière. Il était initialement prévu pour 2018. Les F50 l'avaient quittée en 2010, suivi des F100 en 2012.