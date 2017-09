Thales renforce ses centres dédiés aux drones au Royaume-Uni

Thales annonce à l'occasion du salon DSEI investir environ 8 millions d'euros dans deux centres de formation et d'essais en Grande-Bretagne, afin de développer expertise et compétences dans le domaine des drones navals et aériens.



Le site de Plymouth deviendra ainsi un centre d'essais et de formation dédié à « l'autonomie navale » en général et au programme de guerre des mines MMCM (Maritime mine countermeasures) en particulier, dans le but de mener des travaux d'intégration, d'essais et d'évaluation du futur système franco-britannique, donc le contrat a été attribué en mars 2015.



Le second centre se trouve sur l'aéroport West Wales, qui abrite les activités de Thales liées au drone tactique Watchkeeper depuis 2009. L'investissement vise à « accompagner le programme » et étendre le développement, les essais et la formation des systèmes aériens autonomes de l'équipementier.