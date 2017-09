Brussels Airlines autorisée à reprendre les opérations de Thomas Cook Airlines Belgium

Thomas Cook va pouvoir transférer les opérations de sa compagnie belge à Brussels Airlines. L'Autorité belge de la concurrence a approuvé le 12 septembre le projet présenté en mars dernier par le groupe britannique et la compagnie belge prévoyant le transfert de plusieurs actifs de Thomas Cook Airlines Belgium (TCAB) vers Brussels Airlines.



Celle-ci va ainsi récupérer tous les slots de sa partenaire, deux de ses cinq A320 et son personnel navigant (160 personnes). Elle va désormais entamer les négociations avec les aéroports pour intégrer les créneaux à son programme de vols. Ainsi, Brussels Airlines sera la principale partenaire du tour opérateur en Belgique à compter du lancement de la saison hiver IATA.



Cet accord va permettre à la compagnie porte-drapeau belge d'ajouter de nouvelles destinations tourisme à son réseau, que proposent les marques du groupe Thomas Cook (Neckermann, Thomas Cook et Pégase), comme Cap Vert, Lanzarote ou plusieurs villes d'Egypte. Mais Brussels Airlines et le groupe britannique vont également étudier la possibilité de lancer de nouvelles liaisons long-courrier d'ici trois ans, vers des destinations soleil d'Amérique du Nord, des Caraïbes, d'Afrique et d'Asie.



Les trois A320 restants seront redéployés au sein d'autres compagnies aériennes du groupe Thomas Cook. Quant au personnel au sol, qui n'intègrera pas le groupe Lufthansa, il devait rejoindre VLM Airlines. En mai, la société néerlandaise SHS Aviation avait en effet indiqué qu'elle avait à son tour conclu un accord avec Thomas Cook pour reprendre TCAB une fois que le contrat avec Brussels Airlines aurait été soldé. Elle héritera ainsi des quarante membres du personnel au sol, de certaines obligations ainsi que du certificat de transporteur aérien et de la licence opérationnelle de la compagnie et pourra lancer SHS Antwerp Aviation sous la marque VLM. Ce lancement était prévu d'ici la fin de l'année.