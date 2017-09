Ryanair se renforce à Malte et envisage un partenariat avec Air Malta

Ryanair a présenté son programme été 2018 à Malte le 10 septembre. Celui-ci s'étoffe, avec l'ajout de douze destinations (dont Beauvais) et d'un appareil basé à La Valette (le cinquième). Mais surtout, cette cérémonie a été l'occasion pour la low-cost irlandaise et le gouvernement malte d'annoncer que Ryanair et Air Malta envisageaient un partenariat « commercial et stratégique », selon les dires du ministre du Tourisme malte Konrad Mizzi.



Les « discussions ont commencé », a confirmé David O'Brien, directeur commercial de Ryanair.



Le Premier ministre malte, Joseph Muscat, a donné davantage de précision en marge de l'annonce, évoquant un accord de partage de code qui permettrait aux voyageurs d'aller jusqu'à Malte avec Ryanair puis de poursuivre leur voyage sur les lignes d'Air Malta à destination de l'Afrique.



Le projet semble de moins en moins incongru venant de Ryanair puisque la low-cost a déjà commencé à faire ce type de concession à son modèle. Elle teste depuis quelques mois des correspondances entre ses propres services à Rome et projette d'instaurer des correspondances à Madrid pour nourrir les vols long-courrier d'Air Europa (qu'elle peut déjà commercialiser). Lors de la signature de ce partenariat en Espagne au mois de mai, elle avait indiqué qu'elle comptait multiplier ce genre d'accords.