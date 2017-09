GE Aviation et Qantas développent une application de données de vol

Alors que la compétition continue de s'intensifier dans le transport aérien mondial, l'utilisation des données de vol apparaît désormais comme incontournable pour optimiser ses opérations. GE Aviation vient ainsi d'annoncer, le 7 septembre, avoir développé une application dédiée, en partenariat avec Qantas. Elle a été baptisée FlightPulse. Elle est destinée aux pilotes de Qantas pour leur permettre de réduire leur consommation de carburant et leurs émissions de CO2.



FlightPulse a été développée à partir de Predix, plateforme logicielle pour l'analyse de données de GE. Elle récolte les paramètres de vol afin d'apporter aux pilotes des indications et des tendances sur leur consommation propre directement sur un terminal mobile. Elle permet aussi de comparer ces chiffres avec la consommation moyenne du reste de la flotte et d'adapter ses opérations en conséquence. GE Aviation assure que ces données sont sécurisées et restent personnelles.



Seuls les Airbus A330 et les Boeing 747-400 sont équipés avec des moteurs de GE Aviation, mais la solution FlightPulse pourrait être déployée auprès de plus de 1 700 pilotes à en croire les deux partenaires. Par ailleurs, GE et Qantas se sont déjà associés dans le domaine de l'analyse de données. La compagnie australienne était client de lancement du Centre de collaboration numérique ouvert par le motoriste américain à Austin (Texas) l'an dernier.