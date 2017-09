Des F-16V pour Bahreïn

Bahreïn passe au F-16V. Le pays du Golfe devrait en effet faire l'acquisition d'une flotte de 19 F-16V et rétrofiter son actuelle flotte de F-16C/D Block 40 au dernier standard disponible. Les deux procédures FMS (Foreign military sale) doivent encore être approuvées par le Congrès américain, elles sont respectivement évaluées à 2,79 milliards de dollars et 1,08 milliard de dollars.



Dévoilé début 2012 lors du salon de Singapour, le F-16V a effectué son vol inaugural à l'automne 2015. Il est notamment doté d'une avionique rénovée, de la L16 et du pod de désignation laser Sniper produit par Lockheed Martin, ainsi que du radar à antenne active et balayage électronique APG-83 de Northrop Grumman.