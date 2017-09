L'aéroport de Saint-Martin Grand Case peu endommagé mais pas de date de réouverture

Les dégâts sont limités à l'aéroport de Saint-Martin Grand Case après le passage de l'ouragan Irma mais il est trop tôt pour déterminer la date de la reprise du trafic commercial, a indiqué lundi le gestionnaire de l'aéroport.



"L'aéroport reste en bon état malgré la +disparition+ de la clôture, les dégâts sur le balisage, la +disparition+ de la station météo et la destruction des vitres de la vigie", a déclaré à l'AFP Jérôme Arnaud, directeur général adjoint de la société Edeis, contacté par téléphone.



D'après un "premier avis" des personnels sur place, les vols commerciaux pourraient reprendre dans le "courant de la semaine" mais une nouvelle évaluation est nécessaire pour confirmer cette hypothèse selon lui.



"Les bâtiments de l'aérogare, des services de secours et de la vigie avaient fait l'objet d'une rénovation complète il y a une année. Ils ont été conçus par nos équipes d'ingénierie afin de subir de violentes tempêtes. C'est pourquoi ils ont bien résisté", a-t-il ajouté.



"Les vitres de la vigie ont été détruites mais l'ensemble du matériel avait été déplacé en mesure préventive ce qui a permis aux contrôleurs de la DGAC de recommencer les opérations hier (dimanche) pour les militaires et les avions qui sont affrétés par l'Etat", a-t-il précisé.



Selon lui, les dégâts sur le balisage de la piste risquent de gêner le trafic commercial de nuit "pendant plusieurs semaines".



Une nouvelle station météo devait arriver lundi.



Le trafic de l'aéroport de Saint-Martin Grand Case s'élève à environ 200.000 passagers par an.



Du côté des compagnies aériennes, des mesures ont été prises pour permettre aux victimes de l'ouragan de bénéficier de tarifs spéciaux pour rejoindre la métropole.



Les billets annulés sont remboursés, modifiés sans frais ou remplacés par un avoir.



Air Caraïbes propose en outre "pour les vols prévus d'ici la mi-décembre, la possibilité de changer la date du billet dans la limite du 30 juin sans pénalité ou de changer de destination moyennant le versement de la différence tarifaire".



Air France propose de son côté le remboursement des vols ou un avoir tant que les vols resteront annulés. Jusqu'au 30 septembre les passagers pourront obtenir un avoir, selon la compagnie.



Mardi soir, un avion cargo de la compagnie chargé d'environ 100 tonnes de denrées alimentaires et de matériel de purification d'eau va s'envoler de Roissy pour Pointe-à-Pitre, précise-t-elle.



"Dès que les évacuations seront possibles au départ de Saint-Martin, Air France mettra en place des solutions de rapatriement", ajoute la compagnie qui étudie "toutes les possibilités d'augmenter" ses capacités au départ de Pointe-à-Pitre.



Pour permettre d'embarquer à Pointe-à-Pitre les victimes de l'ouragan, Air Caraïbes a remplacé un A330-200 assurant la liaison entre Pointe-à-Pitre et la métropole par un A330-300, augmentant ainsi ses capacités de 40 passagers. Les avions de son réseau régional ont été réquisitionnés par les autorités pour acheminer du fret entre la Guadeloupe et Saint-Martin et effectuer des rapatriements vers Pointe-à-Pitre, selon le service de presse.



La compagnie a lancé par ailleurs dans un communiqué un appel "à tous ses clients volontaires, qui voyagent de Pointe-à-Pitre vers Paris Orly cette semaine, pour reporter - sans frais- leur déplacement à la semaine prochaine". Les sièges ainsi libérés seront attribués aux personnes réfugiées en Guadeloupe et qui cherchent à rejoindre Paris.



Air Caraïbes a déjà fermé ces vols à la vente, et ce jusqu'au 19 septembre inclus, afin de réserver les dernières places disponibles aux habitants de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.