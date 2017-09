HForce vole à bord du H145M

Airbus Helicopters annonce le succès du premier vol d'un H145M équipé du système d'arme modulaire HForce. Celui-ci s'est tenu à la fin du mois d'août sur le site de Donauwörth, en Allemagne. Prochaine étape : une campagne de tir avant la fin de l'année 2017, afin de tester l'ensemble des armements embarqués, en Hongrie et en Suède.



La première campagne de tir du système HForce avait eu lieu à la mi-2016 avec un H225M. Airbus Helicopters souhaite proposer un armement modulaire, configurable en fonction de la mission. Le système pourra ainsi être doté de roquettes/de roquettes guidées laser, d'une mitrailleurs de 12.7mm ou encore d'un canon de 20mm. HForce comprend également le viseur de casque Scorpion de Thales, une tourelle optronique de Wescam et le calculateur de Rockwell Collins. Thales a par ailleurs été sélectionné comme fournisseur principal des roquettes à guidage laser, des FZ275 LGR fabriquées par Thales Belgium.



Le H145M a été certifié par l'AESA en 2015. Dérivé de la version civile H145, le biturbine léger motorisé par l'Arriel 2E a été conçu pour des missions de transport, de reconnaissance, d'évacuation, de SAR ou encore d'appui-feu. L'hélicoptère équipe d'ores et déjà les forces spéciales allemandes (15 exemplaires), la Serbie devrait quant à elle en recevoir neuf exemplaires - dont quatre équipés de HForce - et la Thaïlande s'est doté d'une flotte de cinq appareils.



Selon plusieurs médias, Airbus Helicopters aurait par ailleurs proposé le H145M aux Philippines, qui cherchent à renouveler la flotte d'hélicoptères d'attaque de ses forces aériennes.