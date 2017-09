L'Inde nomme une nouvelle ministre pour la Défense

Nirmala Sitharaman est la nouvelle ministre de la Défense de l'Inde. Elle a été nommée le 3 septembre par le Premier ministre Narendra Modi. Nirmala Sitharaman remplace ainsi Arun Jaitley, qui occupait le poste depuis le mois de mars en parallèle de son portefeuille de ministre des Finances. Il avait déjà assumé un intérim similaire en 2014.



Nirmala Sitharaman est la première femme à occuper ce poste hautement stratégiquement en Inde, qui connaît des tensions récurrentes avec la Chine et le Pakistan. Avant sa nomination, elle officiait comme ministre du Commerce et de l'Industrie depuis 2014. Elle n'a à priori pas d'expérience dans la défense, mais est rompue à la négociation de contrats d'envergure alors que l'Inde continue de moderniser largement ses capacités militaires avec l'achat de Rafale et d'un grand nombre de matériels russes et américains.