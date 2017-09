Air France-KLM : Les actionnaires approuvent l'entrée de Delta Air Lines et de China Eastern au capital

Les actionnaires d'Air France-KLM ont approuvé lundi l'entrée au capital du groupe des compagnies américaine Delta Airlines et chinoise China Eastern, nouvelle étape de la consolidation du transport aérien face à la concurrence des compagnies low-cost long-courrier et du Golfe.



Delta et China Eastern prendront chacune 10% du capital AF-KLM au travers de deux augmentations de capital réservées pour un montant de 375,5 millions d'euros chacune, soit 751 millions d'euros au total. L'opération devrait intervenir en 2018.



Air France-KLM va de son côté acquérir 31% du capital de Virgin Atlantic pour 220 millions de livres (environ 230 à 240 millions d'euros) afin de renforcer leur alliance sur les liaisons entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Delta en possèdera 49% et Virgin conservera les 20% restants.



"Grâce à ces nouveaux accords, Air France KLM pourra devenir le pilier européen d'un ensemble inégalé de partenariats commerciaux et capitalistiques entre l'Europe, l'Amérique du Nord et la Chine", a déclaré le PDG d'Air France-KLM Jean-Marc Janaillac, en présentant l'opération lors d'une assemblée générale extraordinaire lundi.



Celà va permettre selon lui de construire "un partenariat élargi sur l'Atlantique Nord par la combinaison de la joint-venture (co-entreprise, ndlr) d'Air France-KLM et Delta avec celle de Delta et Virgin Atlantic.



Le partenariat avec Delta représente 250 vols transatlantiques par jour et 20% de la capacité globale tous transporteurs réunis sur l'Atlantique Nord, avec un partage complet des résultats entre les deux groupes.



Les rapprochements entre compagnies aériennes européennes ont débuté dès 2010, avec la naissance d'IAG (International Airlines Group) née de la fusion entre British Airways et l'espagnole Iberia.



De son côté l'allemande Lufthansa - qui possède déjà Eurowings, Swiss et Austrian Airlines - a racheté fin 2016 Brussels Airlines.



Air France et KLM avaient elles uni leurs forces dès 2004.



Dans une industrie où les marges de rentabilité sont faibles, les coûts fixes élevés (achats d'avions, main d'oeuvre, kérosène...) et la concurrence toujours plus féroce avec l'arrivée sur le marché de nouveaux acteurs comme les low-cost long-courrier, les rapprochements entre compagnies sont des axes stratégiques déterminants.



Ces alliances - qui permettent des partages de codes et une unification des programmes de fidélisation - avaient été à la fin des années 90 le premier pas vers un rapprochement entre compagnies.



Celle avec l'américaine Delta devrait permettre de dégager un potentiel de croissance accru, avec un partage du revenu proportionnel à la taille de chaque partenaire et des synergies significatives (nouveaux partages de codes, coordination des ventes, coûts...), selon Air France-KLM.



Prix critiqué



Avec China Eastern, l'objectif est de consolider le leadership du groupe européen à Shanghai, plus grand centre d'affaires de Chine, et de "cimenter et sécuriser" l'accès du groupe au marché chinois. Il maintient l'actuelle co-entreprise avec l'autre grande compagnie chinoise, China Southern.



"Le renforcement de nos partenariats stratégiques, prévu pour une durée minimale de 15 ans, avec les deux compagnies Delta Airlines et China Eastern (...) répond à un double objectif", a expliqué Jean-Marc Janaillac.



Il "s'inscrit dans la logique du projet stratégique du groupe +Trust Together+ (confiance ensemble, ndlr) qui a notamment pour ambition de permettre la croissance d'Air France-KLM sur le long terme."



En dépit du large soutien obtenu, l'opération n'est pas du goût de tous. Des actionnaires individuels ont regretté que l'opération leur soit fermée ainsi qu'un cours d'achat jugé trop bas.



"Pourquoi choisir une augmentation de capital réservée, en particulier dans ces conditions puisque cela revient à ce que les actionnaires et surtout l'Etat subventionnent l'entrée" de China Eastern et Delta au capital d'Air France-KLM?, a protesté un actionnaire individuel.



"En choisissant l'option que vous avez retenue, cela pose un problème. je considère que vous bradez le patrimoine national", a-t-il ajouté.



La valeur d'achat de l'action dans ces opérations est de 10 euros, soit une prime de 42% par rapport au cours de l'action dans les 12 mois qui ont précédé cette annonce, fin juillet, selon Frédéric Gagey, le directeur financier du groupe.