FBB espère achever les travaux du nouvel aéroport de Berlin d'ici août 2018

Flughafen Berlin Brandenburg (FBB) s'aventure de nouveau à communiquer sur son calendrier. La société qui gère notamment le futur aéroport de Berlin a indiqué le 31 août qu'elle avait fixé une date contraignante pour la fin des travaux à BER, en tenant compte des travaux restants et des audits associés des experts. Les travaux doivent s'achever avant la fin du mois d'août 2018.



Par la suite seront programmés les contrôles, inspections et essais intensifs des installations, des systèmes et des processus opérationnels, de façon séparée puis en simultané, puis (...)