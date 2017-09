Un nouveau commandant à la tête du CEAM

Le Centre d'expertise aérienne militaire change de chef, un an à peine après la prise de fonction du général Jean-Pascal Breton, propulsé vers de nouvelles fonctions, en tant que commandant interarmées de l'espace au sein de l'état-major des armées. Le CEAM sera dorénavant dirigé par le général Matthieu Pellissier, précédemment au poste d'officier général chargé des affaires nucléaires, de la sécurité aéronautique et de la navigabilité.



Créé il y a 84 ans, le CEAM est basé à Mont-de-Marsan et a pour ambition de fédérer les expertises en matière de doctrine et d'équipements des forces aériennes et de couvrir « l'intégralité du spectre d'emploi de l'arme aérienne ». Parmi les quelques grands programmes en cours, la rénovation des Mirage 2000D, mais aussi les futurs standards du Rafale (F3R et F4).