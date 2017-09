Syphax ne redécollera pas cet automne

Syphax reste clouée au sol. Réuni le 30 août, le Conseil national de l'aviation civile de Tunisie a décidé de ne pas réactiver la licence d'exploitation de la compagnie tunisienne. Il a estimé que le dossier était incomplet et ne satisfaisait pas les critères d'attribution, en matière de capacité technique et financière. Il invite la compagnie à compléter son dossier et soumettre une nouvelle demande.



Syphax avait pourtant franchi un pas vers la reprise de ses activités en juillet, lorsque le tribunal de première instance de Sfax 2 avait approuvé son plan de restructuration. Une reprise des vols avait alors été annoncée pour le dernier trimestre 2017.



Lancée en 2012 par l'homme d'affaires Mohamed Frikha, Syphax Airlines exploitait des A319 et A320 vers ses voisins et vers la France. En 2014, elle a intégré un A330 qui lui a permis de se lancer sur Montréal. Mais confrontée à l'opposition de Tunisair, impliquée dans diverses affaires financières et politiques et des changements de PDG incessants, la compagnie a connu d'importantes difficultés financières qui l'ont amenée au défaut de paiement. L'IATA avait porté le coup de grâce durant l'été 2015 demandant à ses partenaires de cesser leurs activités avec la compagnie tunisienne. Celle-ci avait ainsi dû suspendre ses opérations en juillet. A l'époque, Mohamed Frikha pensait déjà pouvoir relancer les opérations à l'automne.



Les dettes de la compagnie sont estimées à 44 millions d'euros.