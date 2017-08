Qantas rétablit sa Kangaroo Route via Singapour

Les vols directs entre Sydney et Londres n'étant pas pour tout de suite, Qantas travaille à optimiser ses liaisons entre l'Australie et le Royaume-Uni. Depuis 2013, celles-ci passaient exclusivement par Dubaï. Mais à l'occasion du renouvellement pour cinq ans de l'accord avec Emirates, les dessertes ont été réorganisées pour s'adapter à la fois à la demande des passagers et les possibilités offertes par les appareils de nouvelle génération.



Ainsi, l'une des décisions du nouveau partenariat Qantas-Emirates est de rétablir la Kangaroo Route traditionnelle entre Sydney et Londres, celle passant par Singapour. Qantas va donc re-router sa liaison quotidienne en A380 pour la faire passer de nouveau par la ville-état à partir de la saison été 2018, plutôt que par Dubaï. Elle restera opérée en Super Jumbo. Qantas s'était détournée de ce trajet en 2013 lors de la conclusion de son alliance avec la compagnie du Golfe, suspendant les opérations conjointes avec British Airways - et par la même occasion son accord de partage de code avec Air France sur Paris.



Pour l'accompagner, une liaison quotidienne entre Melbourne et Singapour sera également réalisée en A380, les autres services restant opérés en A330.



Une autre modification de l'accord de partenariat avait déjà été annoncée dans le cadre de la préparation de l'arrivée des 787 dans la flotte. La ligne Melbourne - Dubaï - Londres deviendra Melbourne - Perth - Londres, également à la fin du mois de mars 2018.



La correspondance à Dubaï restera possible en empruntant un vol Emirates - la compagnie réalise 77 vols hebdomadaires entre l'émirat et l'Australie. Si elle ne pourra pas apposer son code sur les lignes de Qantas Singapour - Londres et Perth - Londres, ses passagers pourront tout de même cumuler et dépenser des miles s'ils empruntent ces vols.



« Notre partenariat a évolué au point que Qantas n'a plus besoin de faire passer ses appareils par Dubaï et cela signifie que nous pouvons réaffecter certains de nos A380 sur Singapour et répondre à la forte demande que nous constatons en Asie », explique Alan Joyce, le CEO de Qantas. « Les améliorations technologiques impliquent que le réseau de Qantas finira par comprendre une poignée de vols directs entre l'Australie et l'Europe mais cela ne dépassera jamais le nombre de destinations desservies par Emirates et c'est pourquoi Dubaï restera un hub important pour nos clients », a-t-il ajouté.



Depuis 2013, huit millions de passagers ont pu profiter du réseau combiné créé par Qantas et Emirates. Qantas estime par ailleurs que le nouvel accord lui apportera 80 millions de dollars de bénéfices chaque année à partir de l'année fiscale 2019.



Alan Joyce estime que ce partenariat a ouvert un accès à Qantas à un réseau inespéré en Europe. Plus largement, il a apporté quarante destinations supplémentaires au programme de vol - en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. De son côté, Emirates a pu atteindre soixante destinations en Australie. « Nous voulons démultiplier ces forces et offrir des options supplémentaires de voyage sur Qantas, particulièrement en Asie », conclut Alan Joyce.