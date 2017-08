Southwest Airlines reçoit son 1er Boeing 737 MAX

Southwest Airlines va pouvoir accélérer ses préparatifs pour l'entrée en service du 737 MAX. La low-cost américaine a reçu son premier exemplaire de l'appareil le 29 août, à l'issue d'un vol de livraison entre Seattle et Dallas (Love Field). Une cérémonie, initialement prévue le 30 août, a été annulée en raison de la tempête Harvey - nombre d'employés de la compagnie venant de la région de Houston.



Southwest Airlines a été la cliente de lancement de la famille MAX en décembre 2011 mais elle ne sera que la cinquième opératrice de la nouvelle génération de 737, après Batik Air Malaysia, Norwegian, Lion Air et flyDubai. Elle introduira en revanche le 737 MAX 8 aux Etats-Unis.



Le premier appareil, immatriculé N8710M, sera rejoint par huit autres avant une entrée en service le 1er octobre. Celle-ci coïncidera avec le retrait des derniers 737 Classic de la compagnie, des 737-300, qui sont encore au nombre de 43 en activité. Au total, quatorze 737 MAX 8 devraient lui être livrés d'ici la fin de l'année.



Southwest détient une commande pour 200 exemplaires de 737 MAX, répartis entre 170 MAX 8 et trente MAX 7.