Qantas basera ses derniers 787-9 à Brisbane

Qantas avait déjà indiqué qu'elle allait baser ses quatre premiers 787-9 à Melbourne. Elle vient d'annoncer que les quatre derniers seraient stationnés à Brisbane. Ils seront livrés au cours du dernier semestre 2018.



La compagnie australienne prévoyait d'utiliser ses Dreamliner en remplacement des 747 sur ses routes actuelles mais elle étudie également la possibilité de lancer de nouvelles lignes, afin d'exploiter au mieux les nouvelles capacités que lui offre cette flotte. Alan Joyce cite par exemple Seattle, Chicago, San Francisco ou Vancouver parmi les destinations qui pourraient être atteintes.



Actuellement, Qantas réalise 58 vols internationaux chaque semaine au départ de Brisbane (vers Auckland, Christchurch, Queenstown, Hong Kong, Los Angeles, Nouméa, Port Moresby, Singapour et Tokyo).



Le premier 787-9 est attendu pour la fin du mois d'octobre. Il sera exploité plusieurs semaines sur le réseau intérieur dans le cadre de vols de formation avant d'être lancé sur Los Angeles mi-décembre. Suivra en mars la première liaison sans escale entre l'Australie et le Royaume-Uni : Melbourne - Perth - Londres.



Les Dreamliner de Qantas seront livrés avec une cabine triclasse de 236 places. Ils compteront 42 fauteuils de classe affaires, 28 de Premium Economy - dont ils inaugurent la nouvelle configuration - et 166 sièges de classe économique.