Les drones de défense taïwanais prennent du mordant

Une multitude de drones étaient présentés lors de la 14e édition du salon TADTE à Taipei et en particulier dans l'espace dédié du Ministère de la Défense nationale.



Le plus emblématique d'entre eux était incontestablement le drone MALE (Moyenne Altitude Longue Endurance) du NCSIST (National Chung-Shan Institute of Science & Technology) qui cette année affichaient clairement des capacités de frappes, avec deux maquettes de missiles de courte portée sous voilure.



Peu d'informations ont été diffusées par le NCSIST sur cette nouvelle capacité, le drone (...)