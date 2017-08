Airbus Helicopters patiente en Roumanie

En attendant une potentielle commande de H215M par le gouvernement roumain, Airbus Helicopters dispose à l'heure actuelle d'un site flambant neuf de 10 000m2 à Brasov (où est déjà implanté un établissement de maintenance depuis 2002), inauguré en 2016, après un an de travaux. Airbus Helicopters Industries est le fruit d'un mémorandum d'entente signé en septembre 2014, dans le but de consolider les activités de l'hélicoptériste en Roumanie. L'objectif est d'assurer dans un avenir plus ou moins proche la production du H215M, nouvelle variante des AS332 C1e/L1e Super Puma, à (...)