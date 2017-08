Qantas reconfigure ses A380 pour augmenter son offre premium

Nous constatons une augmentation de la demande pour la Premium Economy et la classe affaires sur les routes long-courrier opérées par l'A380 », s'est félicité Alan Joyce. Présentant les résultats annuels de la compagnie australienne le 25 juillet, son CEO a donc également annoncé un vaste programme de reconfiguration de la cabine de sa flotte d'A380 pour y disposer davantage de sièges premium et répondre à cette demande. Les douze Super Jumbos actuellement en service seront réaménagés entre le deuxième trimestre 2019 et la fin 2020.



Des modifications structurelles seront apportées au pont supérieur, avec un nouvel arrangement des cloisons et des galleys, qui permettra une meilleure gestion de l'espace. La petite cabine économique qui était installée à cet étage et qui comptait une trentaine de sièges sera quant à elle supprimée. Ces deux décisions, associées à la reconfiguration du salon à l'avant (qui sera plus spacieux) et à l'adoption des nouveaux sièges de Premium Economy et des Business Suites en classe affaires, permettront d'augmenter la capacité en Premium Economy de 25 places et en classe affaires de six places. La capacité totale de l'appareil ne gagnera donc qu'un siège mais l'offre premium sera accrue de 27%.



Qantas dit adieu au SkyBed en classe affaires au profit des Suites de l'A330



Actuellement, la classe affaires de Qantas est équipée de 64 SkyBeds, des sièges en forme de cocon conçus par le designer Marc Newson, produits par B/E Aerospace (devenu Rockwell Collins) et disposés en 2-2-2. Ces fauteuils vont être remplacés par 70 Business Suites, déjà en service sur certains A330, produits par Thomson Aero Seating sur la base du Vantage XL et reprenant également un design de Marc Newson. Grâce à une meilleure utilisation de l'espace cabine, les voyageurs y gagneront des fauteuils en full access, puisque disposés en 1-2-1.



La nouvelle classe affaires de l'A380 de Qantas reprend les sièges choisis pour celle de l'A330 © Marc Newson

La classe affaires actuelle de l'A380 © Marc Newson

Adoption de la nouvelle Premium Economy qui sera introduite sur 787 en octobre



De même, les fauteuils de classe Premium Economy vont être changés. Qantas dotera ses A380 des nouveaux sièges de Thomson Aero Seating qui seront lancés sur 787, plus larges de 10% que les sièges actuels. Ils seront disposés comme dans la cabine actuelle, en 2-3-2. En revanche, Qantas proposera 60 places dans cette partie de la cabine contre 45 aujourd'hui.



La future Premium Economy de l'A380 est celle qui sera mise en service cet automne par le 787 © Qantas

La Premium Economy actuellement en service sur l'A380 © Qantas

Le pont supérieur n'aura pas l'exclusivité de la modernisation cabine. La première classe sera également retouchée, avec un fauteuil aux coussins mieux profilés donc plus confortables et de nouveaux écrans plus larges et dotés d'une meilleure définition. Le nombre de fauteuils ne changera pas et sera maintenu à quatorze. En revanche, la classe économique perdra trente sièges de capacité (tombant à 341 places) et ne sera plus présente que sur le pont principal, derrière la cabine de première. Là aussi, les sièges seront dotés de nouveaux coussins et le système de divertissement en vol sera amélioré.



Les grands travaux de reconfiguration seront menés par Airbus. « En travaillant avec Airbus, nous sommes parvenus à un aménagement très efficace du pont supérieur », a expliqué Alan Joyce.



Il attend désormais de l'avionneur et de son concurrent Boeing qu'ils travaillent sur le rayon d'action de leurs A350ULR et 777X afin de permettre des vols directs et à pleine capacité depuis la côte est de l'Australie vers Londres et New York. Qantas rêve en effet toujours de relier Sydney à Londres sans avoir besoin de réaliser une escale (à Dubaï aujourd'hui) ou Melbourne à New York, ce qui permettrait de gagner respectivement quatre et trois heures de voyage. La compagnie aimerait disposer d'un appareil avec ce type de capacité d'ici 2022. « Toute acquisition d'avion devra répondre à des critères financiers stricts mais ces vols directs seraient révolutionnaires pour le transport aérien en Australie », a-t-il affirmé.



Un premier pas sera réalisé en 2018 avec le lancement d'un vol direct entre Perth et Londres, qui sera permis par l'introduction des 787-9 dans la flotte. Deux doivent être réceptionnés d'ici la fin de l'année, la flotte devant être au complet d'ici fin 2018 (huit appareils).



Le salon à l'avant va être réaménagé pour offrir plus d'espace © Qantas

Le salon aujourd'hui © Qantas

», s'est félicité Alan Joyce. Présentant les résultats annuels de la compagnie australienne le 25 juillet, son CEO a donc également annoncé un vaste programme de reconfiguration de la cabine de sa flotte d'A380 pour y disposer davantage de sièges premium et répondre à cette demande. Les douze Super Jumbos actuellement en service seront réaménagés entre le deuxième trimestre 2019 et la fin 2020.Des modifications structurelles seront apportées au pont supérieur, avec un nouvel arrangement des cloisons et des galleys, qui permettra une meilleure gestion de l'espace. La petite cabine économique qui était installée à cet étage et qui comptait une trentaine de sièges sera quant à elle supprimée. Ces deux décisions, associées à la reconfiguration du salon à l'avant (qui sera plus spacieux) et à l'adoption des nouveaux sièges de Premium Economy et des Business Suites en classe affaires, permettront d'augmenter la capacité en Premium Economy de 25 places et en classe affaires de six places. La capacité totale de l'appareil ne gagnera donc qu'un siège mais l'offre premium sera accrue de 27%.Actuellement, la classe affaires de Qantas est équipée de 64 SkyBeds, des sièges en forme de cocon conçus par le designer Marc Newson, produits par B/E Aerospace (devenu Rockwell Collins) et disposés en 2-2-2. Ces fauteuils vont être remplacés par 70 Business Suites, déjà en service sur certains A330, produits par Thomson Aero Seating sur la base du Vantage XL et reprenant également un design de Marc Newson. Grâce à une meilleure utilisation de l'espace cabine, les voyageurs y gagneront des fauteuils en full access, puisque disposés en 1-2-1.De même, les fauteuils de classe Premium Economy vont être changés. Qantas dotera ses A380 des nouveaux sièges de Thomson Aero Seating qui seront lancés sur 787, plus larges de 10% que les sièges actuels. Ils seront disposés comme dans la cabine actuelle, en 2-3-2. En revanche, Qantas proposera 60 places dans cette partie de la cabine contre 45 aujourd'hui.Le pont supérieur n'aura pas l'exclusivité de la modernisation cabine. La première classe sera également retouchée, avec un fauteuil aux coussins mieux profilés donc plus confortables et de nouveaux écrans plus larges et dotés d'une meilleure définition. Le nombre de fauteuils ne changera pas et sera maintenu à quatorze. En revanche, la classe économique perdra trente sièges de capacité (tombant à 341 places) et ne sera plus présente que sur le pont principal, derrière la cabine de première. Là aussi, les sièges seront dotés de nouveaux coussins et le système de divertissement en vol sera amélioré.Les grands travaux de reconfiguration seront menés par Airbus. «», a expliqué Alan Joyce.Il attend désormais de l'avionneur et de son concurrent Boeing qu'ils travaillent sur le rayon d'action de leurs A350ULR et 777X afin de permettre des vols directs et à pleine capacité depuis la côte est de l'Australie vers Londres et New York. Qantas rêve en effet toujours de relier Sydney à Londres sans avoir besoin de réaliser une escale (à Dubaï aujourd'hui) ou Melbourne à New York, ce qui permettrait de gagner respectivement quatre et trois heures de voyage. La compagnie aimerait disposer d'un appareil avec ce type de capacité d'ici 2022. «», a-t-il affirmé.Un premier pas sera réalisé en 2018 avec le lancement d'un vol direct entre Perth et Londres, qui sera permis par l'introduction des 787-9 dans la flotte. Deux doivent être réceptionnés d'ici la fin de l'année, la flotte devant être au complet d'ici fin 2018 (huit appareils).