Aéroports : nouvelles privatisations en vue au Brésil

Le gouvernement brésilien a annoncé l'inclusion de 57 actifs au vaste programme de privatisations mis en place pour réduire le déficit budgétaire, prévoyant notamment la concession de 14 aéroports, 15 ports et deux autoroutes. Le secrétaire-général de la présidence Moreira Franco, a annoncé tard mercredi que la Maison de la Monnaie, qui fabrique notamment les billets de banque et les passeports, serait également privatisée. Le plan prévoit notamment la concession pour trente ans de l'aéroport de Congonhas, à Sao Paulo, capitale économique du pays. Le ministre a expliqué qu'au-delà de la réduction du déficit, l'objectif de ce plan de privatisations qui devrait s'étaler jusqu'en 2018 est "de créer de l'emploi", dans un pays qui compte plus de 13,5 millions de chômeurs et peine à se relever de deux années consécutives de récession. Lundi, le ministère de l'Énergie avait déjà annoncé son intention de privatiser Eletrobras, compagnie responsable de plus de 30% de la production d'énergie du pays. En 2016, le gouvernement du président conservateur Michel Temer avait déjà présenté une liste de 34 privatisations pour donner le coup d'envoi du programme. L'économie brésilienne donne depuis quelques mois des signes timides de reprise après deux années consécutives de récession (chute du PIB de 3,6% en 2016 et 3,8% en 2015). Toutefois les incertitudes politiques liées à des accusations de corruption à l'encontre du président Michel Temer ont freiné la mise en oeuvre de mesures d'austérité, telles la réforme des retraites, jugées essentielles par les marchés pour assainir l'économie du pays.