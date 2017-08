CAE va former 50 nouveaux pilotes pour Volotea

Dès cet automne, un premier groupe d'élèves-pilotes commencera le volet théorique de l'EASA au centre de formation de CAE à Madrid. Ils passeront ensuite à la pratique à Phoenix (Arizona), ainsi qu'à Oxford (Royaume-Uni), avant de retourner à Madrid pour obtenir leur qualification de type. Ils seront ensuite recrutés par la compagnie régionale low-cost.



Volotea utilise les services du leader mondial de la formation depuis le lancement de ses activités en 2012, aussi bien pour ses PNT que pour ses PNC. Plus d'une quarantaine de diplômés des écoles de pilotage de CAE situées à Amsterdam, à Bruxelles et à Oxford ont ainsi été sélectionnés et recrutés par la compagnie espagnole au cours des trois dernières années, notamment pour les QT A319.



Volotea aligne aujourd'hui une flotte de 28 appareils : 17 Boeing 717 et 9 Airbus A319. La compagnie low-cost prévoit de devenir une compagnie tout-Airbus dans les prochaines années.



Pour soumettre votre candidature : www.caeoaa.com/Volotea

