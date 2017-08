DAE a définitivement mis la main sur AWAS

Dubai Aerospace Enterprise (DAE) a finalisé le rachat d'AWAS le 20 août, faisant de DAE Capital l'un des plus importants acteurs du secteur. Le loueur dispose désormais d'un portefeuille de près de 400 avions commerciaux valorisés à plus de 14 milliards de dollars.



La transaction avait été dévoilée le 24 avril dernier.



« L'équipe de direction, représentant le meilleur d'AWAS et de DAE, est maintenant en place et se concentre sur l'intégration transparente des entreprises » a indiqué Firoz Tarapore, le CEO de DAE dans un communiqué.



DAE Capital offre désormais ses services à 117 compagnies aériennes présentes dans 57 pays avec des représentations à Dubaï, Dublin, Singapour, Miami, Bellevue et New York.