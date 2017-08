EVA Air se sépare de ses derniers Boeing 747-400

Le Boeing 747-400 s'efface toujours un peu plus. La compagnie privée taïwanaise EVA Air a réalisé le 21 août son dernier vol commercial de transport de passagers opéré en Jumbo Jet. L'appareil, immatriculé B-16411, a ainsi réalisé une dernière rotation entre le hub de la compagnie à Taoyuan et l'aéroport Chek Lap Kok de Hong Kong.



La compagnie aérienne du groupe de transport taiwanais Evergreen alignait encore deux exemplaires du Jumbo Jet en configuration de transport de passagers. Elle continuera cependant à utiliser ses cinq 747-400F jusqu'en 2019.



EVA Air a utilisé jusqu'à 18 exemplaires du 747-400, avec deux premiers exemplaires introduits fin 1992, quelques mois seulement après le début de ses opérations. La compagnie taïwanaise a également opéré avec des 747-400 combis, des appareils mis à la retraite en 2015.



EVA a précisé sur son site Internet que ses derniers 747-400 seront démantelés et vendus.



Avec ce nouveau retrait, le 747-400 quitte peu à peu le monde du transport de passagers. Seuls 208 exemplaires restent aujourd'hui en service au sein de 14 opérateurs. Les principaux sont British Airways (36 exemplaires), United Airlines (16), KLM (15), Lufthansa (13), Qantas (11), Rossiya (9) et Virgin Atlantic (8). Un quart d'entre eux seront mis à la retraite avant la fin de l'année.