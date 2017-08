Premier semestre record pour le fret aérien selon l'Iata

En difficulté depuis de nombreuses années - avec notamment les crises de 2008 et 2011 - le fret aérien semble retrouver de la vigueur. Selon l'Association internationale du transport aérien (Iata), le secteur a connu sa plus forte hausse de trafic au premier semestre depuis 2010. La demande, mesurée en tonnes-kilomètres de marchandises (FTK), a augmenté de 10,4 % par rapport au premier semestre 2016. Le taux de croissance semestriel moyen était jusque-là de 3,9 %.



Cette hausse conséquente se retrouve à travers les différentes régions du monde. L'Iata y voit le signe de la reprise du commerce mondial. Cette croissance devrait se prolonger au troisième trimestre autour de 8 %. Certains pensent néanmoins être à l'apogée d'un cycle économique, ce qui présage un retour à des taux de croissance plus faibles dans les prochaines années.