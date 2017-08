Défense: les résultats de BAE Systems soutenus par la demande des gouverments

Le groupe britannique de défense BAE Systems a publié mercredi un bond de 36% de son bénéfice net au premier semestre, grâce aux dépenses des gouvernements sur le marché de l'armement et de la sécurité. Son bénéfice net s'est établi à 555 millions de livres (620 millions d'euros), pour un chiffre d'affaires en progression de près de 10% à 9,565 milliards de livres, selon un communiqué. "La performance de BAE Systems au premier semestre a été conforme à nos attentes et à nos objectifs pour l'année", s'est félicité Charles Woodburn, le directeur général du groupe, en place depuis le 1er juillet. Il s'est montré plutôt confiant pour l'avenir "avec l'amélioration attendue des perspectives pour les budgets de dépense sur plusieurs de nos marchés". BAE Systems profite du fait que les dépenses pour la défense et la sécurité restent une priorité pour nombre de gouvernements à travers le monde et ce malgré les incertitudes économiques et politiques dans certaines régions. La demande est notamment soutenue aux Etats-Unis, où l'administration Trump a promis d'augmenter les dépenses, le groupe précisant qu'il constate par ailleurs une montée en puissance sur plusieurs programmes de long terme dans le pays. Concernant le Royaume-Uni, BAE Systems relève que les dépenses pour la défense sont encore une priorité pour le gouvernement même s'il est sorti affaibli des dernières élections avec la perte de majorité absolue pour le parti conservateur. Il s'attend en outre à décrocher de nouveaux contrats pour son avion de combat Typhoon, qu'il développe au sein du consortium Eurofighter, aux côtés de Finmeccanica et d'Airbus.