Vueling France: grève des hôtesses et stewards à Orly sans effet sur les vols

La quasi-totalité des hôtesses et stewards (PNC) de Vueling opérant depuis l'aéroport d'Orly étaient en grève dimanche pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail, ce qui n'a pas eu d'effet sur les vols de la compagnie, a-t-on appris de sources concordantes. Selon Clément Viaud, représentant du SNPNC/FO, unique syndicat représentatif des PNC qui a appelé à la grève du 30 juillet au 6 août inclus, les hôtesses et stewards français de la compagnie espagnole ont installé un piquet de grève à Orly. "90% des 65 hôtesses et stewards sous contrat français sont en grève et distribuent des tracts en expliquant les raisons de leur mouvement aux voyageurs", a précisé le steward à l'AFP, dans l'attente de "propositions convenables de la part de la direction". Le SNPNC/FO réclame l'établissement d'une "grille de rémunération selon l'ancienneté et couvrant toute la carrière" des PNC, "l'utilisation d'hôtesses et de stewards ayant un contrat français en cas de pic d'activité", "l'attribution de CDI en fonction d'une liste de séniorité et non plus en fonction de la nationalité", ainsi qu'une "prime et une augmentation de salaire". Selon le syndicat, une hôtesse ou un steward de Vueling sous contrat français gagne "en moyenne 1.500 euros mensuels, soit 600 à 700 euros de moins" que le personnel navigant travaillant sur certaines autres compagnies low-cost. Le mouvement de grève n'a pas perturbé les vols desservis par Vueling au départ d'Orly, a indiqué à l'AFP une source aéroportuaire. Selon M. Viaud, pour opérer sa "trentaine de vols quotidiens" à destination du sud de la France, de l'Espagne et du Portugal, Vueling a "fait appel à du personnel navigant de ses bases de Barcelone, Rome et Ibiza", une "pratique illégale car assimilable à du travail dissimulé", a-t-il dit. Sollicitée par l'AFP, la direction de Vueling a assuré que "tous les vols dimanche au départ d'Orly ont été opérés normalement". "Tous les vols de la semaine seront également opérés normalement. Aucune annulation n'est prévue", a-t-elle ajouté sans autre commentaire. Vendredi, elle avait confirmé la tenue de "négociations en cours" avec le personnel navigant de sa base française, disant "regretter" la grève. Vueling est une filiale low-cost moyen-courrier appartenant au groupe IAG, maison-mère d'Ibéria.