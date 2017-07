Air Partner en charge du remarketing de 15 Boeing 777-200ER de Saudia

Air Partner a annoncé que sa division de remarketing avait remporté un contrat exclusif pour la remise en vente de quinze Boeing 777-200ER de Saudia. La société va donc s'occuper de replacer les Triple Sept auprès d'autres opérateurs (via leur revente ou du leasing).



Saudia est en effet engagée dans un grand plan de rajeunissement de sa flotte et elle devrait s'être séparée de tous ses 777-200ER d'ici la fin de l'année. Livrés entre 1997 et 2001, les appareils sont aménagés en configuration triclasse de 232 places et motorisés par GE. Ils sont remplacés par les 787-9, A330-300 et 777-300ER que la compagnie réceptionne régulièrement.