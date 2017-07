Edenred et IATA s'allient dans le paiement de billets d'avion

La société française de services prépayés Edenred a annoncé jeudi avoir signé un contrat avec l'Association internationale du transport aérien (IATA) afin de développer un système de paiement pour l'achat de billets d'avion par les agences de voyage. Ce partenariat -dont le montant n'a pas été communiqué- fait suite à un appel d'offres international. Cette nouvelle méthode de paiement électronique, baptisée IATA EasyPay, verra le jour "dans le courant de l'année", précise le communiqué. Edenred sera en charge de ce système "en exclusivité dans plus de 70 pays au terme du déploiement progressif de la solution sur les trois prochaines années, au service de plus de 10.000 agences de voyages, ce qui correspond à environ 40% du nombre de transactions attendues (...) au niveau mondial", affirme la maison mère de Ticket Restaurant. Ce système "offre la possibilité à chaque agence de voyage accréditée IATA de créer et créditer un compte prépayé utilisable pour régler ses réservations aériennes, via le BSP (Billing and Settlement Plan), un système simplifiant les procédures de vente, de transmission des données et de règlement pour les agences de voyage accréditées", selon le groupe. La signature de ce contrat "s'inscrit pleinement dans le cadre du plan stratégique (2017-2020) Fast Forward d'Edenred, dont l'un des axes consiste à faire des paiements inter-entreprises un levier de croissance supplémentaire, aux côtés des avantages aux salariés et des solutions de mobilité professionnelle". "Les réseaux de paiement privés permettent d'inventer de nouvelles façons de gérer efficacement les règlements au sein d'écosystèmes transactionnels (...), explique Bertrand Dumazy, PDG du groupe Edenred, cité dans ce communiqué.