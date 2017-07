La Malaisie suspend l'acquisition d'avions de combat

Selon Reuters, le gouvernement malaisien est sur le point de mettre en suspens le processus d'acquisition de ses futurs avions de combat, en raison de l'insécurité liée à la présence du groupe terroriste État islamique à Marawi aux Philippines, non loin des frontières malaisiennes. Le programme d'armement, évalué à 2 milliards de dollars, serait reporté, au profit du renouvellement et de l'amélioration des capacités de surveillance aéroportée et de patrouille maritime.



La Malaisie cherche à améliorer ses capacités ISR, afin de collaborer avec les Philippines et l'Indonésie dans la lutte contre la menace représentée par l'EI dans cette zone de l'Asie du Sud-Est. Elle possède actuellement une flotte de quatre King Air 200 pour ses missions de surveillance.



Une nouvelle qui devrait ternir les espoirs de Dassault Aviation, le Rafale ayant eu jusque-là les faveurs des autorités politiques malaisiennes face à l'Eurofighter. La Royal Malaysian Air Force possède une flotte de combat composée de 10 MiG-29, 8 F/A-18D, 18 Su-30 et 13 Hawk 208 (source Flightglobal).