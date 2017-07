EasyJet base son second A320neo à Gatwick

EasyJet a annoncé le 12 juillet qu'elle avait basé son second A320neo à Londres Gatwick. Le premier, réceptionné le mois dernier, est positionné à Londres Luton.



A cette occasion, la low-cost a particulièrement insisté sur les bénéfices environnementaux de l'appareil et a rappelé qu'elle avait réduit son empreinte carbone d'un tiers par rapport à l'an 2000, notamment en adoptant des appareils plus modernes. Avec l'arrivée de l'A320neo, l'objectif est de la réduire encore de 10% d'ici 2022.



L'aéroport de Gatwick a loué l'arrivée de cet appareil, qui s'inscrit dans sa propre démarche environnementale. La plateforme a été déclarée neutre en carbone le mois dernier.



EasyJet a 130 appareils de la famille A320neo en commande (cent A320neo et trente A321neo).