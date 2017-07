Dans le ciel du 14 juillet

A J-3, les leaders de box du défilé aérien ont effectué leur ultime répétition ce 11 juillet au-dessus des Champs-Élysées. « Année des As », 2017 marque également le centenaire de l'engagement des États-Unis dans la Première guerre mondiale. En témoigne, outre la présence du président Donald Trump, la présence remarquée des six F-16 des Thunderbirds, la patrouille acrobatique de l'US Air Force, qui suit les Alphajet de la Patrouille de France en traditionnelle formation d'ouverture « big nine ». Les Thunderbirds seront suivis de deux F-22, avant que les voilures fixes de l'armée française ne prennent le relais, avec 13 box symbolisant l'engagement des forces aériennes, la thématique 2017 de ce défilé étant « opérationnels ensemble ».



L'engagement dans l'opération Chammal sera symbolisé par les deux F-22 de l'USAF, un C-135FR, un Rafale et un Mirage 2000N. Suivront ensuite les fonctions stratégiques du Livre blanc : Trois Rafale C et un Rafale B pour « la connaissance, l'anticipation et l'intervention », suivis de quatre Mirage 2000D pour la projection de puissance et la mission Barkhane. Quatre Mirage 2000 RDI et deux Alphajet représenteront la préparation opérationnelle, tandis que quatre Alphajet symboliseront la formation et l'entraînement. Entre les deux box, un E-3F AWACS et quatre Mirage 2000-5 pour la protection du territoire national et un tableau FAS avec un second C-135, suivi de deux Rafale B et deux Mirage 2000N - qui seront retirés du service actif à l'été 2018.



La Marine nationale sera représentée par le biais d'un box « Charles de Gaulle », groupe aérien embarqué, composé de trois Rafale M et d'un Hawkeye, suivis qu'un Atlantique 2 et un Falcon 50.



Pour la projection de forces, l'armée de l'air ne mobilise pas moins de deux A400M, un C-160 Transall et deux CASA CN235. Enfin, un Falcon 2000 représentera les Stratevac, avant que trois Xingu ne clôturent ce défilé aérien.



Parmi les unités défilant à pieds, outre l'École de l'air et l'École des sous-officiers de l'armée de l'air, un détachement intégré au bloc Chammal, composé de 114 personnels des trois armées, 73 personnels issus de la BA 125 d'Istres, puis 73 autres de la BA 705 de Tours. Cinquante marins des flottilles 4F (E-2C Hawkeye) et 11F (Rafale) défileront également à pieds.



Le défilé des hélicoptères sera composé de dix tableaux, le pôle formation composé d'une Gazelle, d'un NH90 TTH et d'un Tigre ouvrant le bal des voilures tournantes. Suivront une Gazelle et deux Puma pour les missions Hephaïstos et antiterrorisme, un Tigre HAP, une Gazelle Gatling et un Cougar pour le module forces spéciales. Deux sous-groupements aéromobiles, « attaque » et « assaut » seront respectivement composés d'un Tigre HAP, d'une Gazelle et d'un Tigre HAD, puis d'un Cougar et deux NH90 TTH. Dernier box de l'ALAT, le module « extraction immédiate » avec un Tigre et un Puma.



L'armée de l'air prendra la suite, avec trois Fennec et deux H225M Caracal, avant que la Marine nationale ne fasse défiler un HN90 NFH, un Panther et un Dauphin. La Gendarmerie nationale mobilise quant à elle un H145 et deux H135. Il reviendra à la Sécurité civile de clôturer le défilé avec un H145.



Enfin, l'armée de l'air déploiera des modules de son escadron de défense sol-air 01.950 « Crau », qui opère notamment les systèmes Mamba et Crotale NG.



Un MQ-9 Reaper de l'armée de l'air sera par ailleurs déployé pour la première fois dans le cadre d'un dispositif particulier de sûreté aérienne, tandis qu'un drone tactique Patroller sera lui aussi dans les airs, mais pour fournir des images aux médias.