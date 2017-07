Les exportations françaises d'armement plafonnent à 14 milliards d'euros

« La France fait désormais partie des partenaires les plus recherchés », s'enorgueillit le rapport au Parlement sur les exportations d'armement de la France. L'année 2016 aura été légèrement moins bonne que le « grand cru 2015 » : les prises de commande de la France à l'exportation pour des matériels militaires s'élèvent à 14 milliards d'euros, en léger recul par rapport aux 16,9 milliards d'euros d'il y a deux ans. Une baisse à relativiser, les prises de commande à l'exportation entre 2007 et 2014 ayant oscillé entre 4 et 8 milliards d'euros.



Si l'année 2015 avait été marquée par les deux premiers contrats export du Rafale - 24 exemplaires pour l'Égypte et 24 autres pour le Qatar - 2016 a été l'année du mégacontrat de 34 sous-marins Barracuda pour l'Australie, mais aussi des 36 Rafale destinés à l'Inde.



Parmi les principaux clients de la France entre 2007 et 2016, l'Inde tient le haut du pavé, suivie de l'Arabie Saoudite et du Qatar. De manière plus globale, les contrats avec les pays du Proche et du Moyen-Orient ont représenté 47,1% du total des exportations françaises sur la période 2012-2016, l'Asie se hissant en seconde position avec 34,1% du marché. L'Europe, en troisième place, est loin derrière, avec à peine 6,9% du total.



Le rapport pronostique par ailleurs que « le haut niveau des exportations des années récentes laisse présager la création de 30 000 à 40 000 emplois sur dix ans », les contrats d'armement étant généralement assortis d'options et de clauses privilégiant un partenariat à moyen/long terme en matière d'accompagnement, de formation et de soutien.