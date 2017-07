Les Etats-Unis valident la vente de Patriot à la Pologne

En marge de la visite du président américain Donald Trump à Varsovie, le ministre polonais de la Défense Antoni Macierewicz a annoncé la signature d'un protocole d'intention validant la vente de systèmes de défense aérienne Patriot, dans le cadre du programme d'acquisition Wisla, qui vise à doter le pays de moyens de défense antimissile à moyenne portée. La configuration des batteries de missiles sera identique à celle de l'US Army.



La Pologne devrait passer commande de quatre batteries au standard 3+, équipées de missiles PAC-3 et du radar AESA à 360° SkyCeptor. La première livraison est attendue pour 2022 et une première capacité opérationnelle prévue en 2023.



Raytheon avait été sélectionné en 2015 face du consortium Eurosam (Thales et MBDA).