Un million d'euros d'amende pour Vueling

L'autorité italienne de la concurrence a infligé vendredi une amende d'un million d'euros à la compagnie aérienne Vueling pour pratiques commerciales incorrectes. Selon l'autorité, Vueling a trompé les consommateurs sur la gratuité de l'enregistrement en ligne. Ce service était largement présenté comme sans frais sur le site internet et les mails envoyés après la réservation, alors même qu'après épuisement d'un certain nombre de places, les consommateurs devaient payer environ 15 euros pour pouvoir le faire et obtenir la carte d'embarquement. En outre, la compagnie n'informait pas que l'enregistrement à l'aéroport était toujours gratuit. Vueling se voit aussi reprocher l'absence de clarté concernant un bon de réduction équivalent à 25% du coût du billet dont il promouvait l'acquisition. Enfin, les consommateurs de la compagnie espagnole à bas prix faisaient face à différents obstacles pour obtenir le respect de leurs droits concernant l'assistance et les réclamations, avec notamment un numéro de téléphone payant engendrant un coût pouvant s'élever à 15 euros par appel.