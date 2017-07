La FREMM Languedoc admise au service actif

Le chef d'état-major de la marine l'amiral Christophe Prazuck a prononcé le 4 juillet l'admission au service actif de la frégate multimissions (FREMM) Languedoc. La troisième FREMM, après l'Aquitaine et la Provence, revient de son premier déploiement longue durée (104 jours), qui l'amenée dans la région de l'Atlantique nord et de l'Arctique.



La FREMM Languedoc avait effectué sa première sortie à la mer à l'automne 2015 et avait été réceptionnée par la Marine nationale en mars 2016. L'équipage était initialement prévu pour armer la Provence, mais le transfert de la frégate Normandie à l'Égypte (et rebaptisée Tahya Misr) avait également entraîné un transfert des équipages.



Les FREMM sont principalement destinées aux missions de lutte anti-sous-marine et embarquent à ce titre des NH90 NFH équipés de torpilles Mu90 et de sonars trempé FLASH Sonics, mais possèdent également des capacités de défense anti-aérienne, avec l'intégration de missiles Aster 15/30. Elles peuvent également emporter le missile de croisière naval (MdCN) de MBDA, dont le tir de synthèse a été effectué en 2013.



La LPM actualisée prévoit une flotte de six FREMM à l'horizon 2019. La FREMM Languedoc sera suivie de l'Auvergne, de la Bretagne et sans doute de la Normandie. Deux autres FREMM doivent être livrées en 2021 et 2022 (Alsace et Lorraine), celles-ci seront dotées de capacités renforcées en matière de défense aérienne.