Aigle Azur s'installe au Liban

« Nous cherchons à ajouter des destinations à cinq heures de vol de Paris », a déclaré Michael Hamelink, P-DG d'Aigle Azur. « Et Beyrouth est une très bonne opportunité. Il y a beaucoup de liens entre les deux pays, que ce soit pour des relations d'affaires ou affinitaires ». La France devrait être le principal marché émetteur avec 70 % des passagers, mais la compagnie souhaite aussi développer sa clientèle libanaise notamment pendant la saison basse (hiver, hors période de Noël).



Sur le marché français, Tiago Martins, directeur commercial et marketing d'Aigle Azur, estime que 20% du trafic se fera pour des raisons d'affaires, surtout avec des petites entreprises. S'il reconnaît que quatre vols hebdomadaires peuvent paraître peu, il est convaincu que cela est suffisant pour commencer à travailler. En parallèle, 15 à 20% des passagers voyageront pour des raisons de loisir pur. Aigle Azur a d'ailleurs déjà signé des partenariats avec des tours opérateurs, pour la France comme le Liban.



La plus grosse part du marché reste affinitaire, avec 40 à 50% du trafic. Comme le rappelle Avedis Guidanian, ministre libanais du tourisme, beaucoup de Libanais vivent en France pour travailler ou étudier. Si Aigle Azur cherche à diversifier son réseau, elle retrouve ainsi une configuration qu'elle connaît bien, que ce soit sur ses destinations africaines, à commencer par l'Algérie, ou portugaises.



C'est d'autant plus appréciable pour la compagnie, qu'elle va devoir affronter une concurrence importante. Elle fait ainsi face à l'opérateur libanais Middle East Airlines et son alliée Air France. La compétition devrait s'intensifier à partir de septembre avec l'arrivée de Transavia. La filiale à bas coût du groupe Air France desservira Beyrouth trois fois par semaine.



Concurrence multiple



Pour se distinguer, Aigle Azur mise sur des tarifs d'appels attractifs à hauteur de 400 euros en économie, soit 50 à 60 euros de moins que la concurrence actuelle selon la compagnie, et 1 000 euros en Affaires pendant la saison d'été. Des offres promotionnelles plus importantes seront aussi mises en place pendant l'hiver. Après avoir étudié le marché libanais « pendant deux à trois ans », Tiago Martins est certain de l'importance du service et du confort : « cette clientèle est prête à voyager plus si les tarifs sont compétitifs mais elle ne le fera pas dans n'importe quelles conditions. Elle n'est pas prête à tout sacrifier ». Les tarifs d'Aigle Azur comprennent donc un repas chaud, un service de boissons continu, une couette et un bagage en soute de 23 kg.



La compagnie est en tout cas confiante en son démarrage. Après avoir initialement programmé trois vols hebdomadaires, elle démarre finalement avec quatre. C'est le maximum prévu dans les accords de trafic bilatéraux signés entre la France et le Liban. « Il y a un fort coefficient de remplissage dès les premiers vols et les préventes pour cet hiver ont très bien marché », se félicite ainsi Tiago Martins. Il envisage d'ailleurs d'ajouter des fréquences lors des pics de demande à Noël ou Pâques, ce qui est prévu par les accords bilatéraux. La compagnie a aussi la possibilité d'ouvrir un vol sur Marseille.



Tiago Martins rappelle également qu'Aigle Azur a l'expérience de ces ouvertures : « lorsqu'on a lancé Bamako et Conakry, cela n'a pas été facile au début ». Elle dessert aujourd'hui le Mali à raison de quatre vols hebdomadaires, et une cinquième fréquence pourrait s'ajouter cet hiver.



Les horaires des vols entre Paris et Beyrouth pourront néanmoins surprendre. Le départ d'Orly se fait entre 20h05 et 21h55 selon les jours pour atterrir dans la capitale libanaise après 4h20 de vol. Compte tenu de l'heure de décalage, cela fait une arrivée en plein milieu de la nuit (entre 1h25 et 3h15 heure locale). Au retour, le départ se fait entre 3h15 et 5h15, pour un atterrissage à Paris en début de matinée (7h-9h). Aigle Azur y voit une force commerciale, avec la possibilité de passer un week-end complet pour les touristes, ou deux jours d'affaires pour les entrepreneurs. De même, la compagnie met en avant les temps de parcours réduits jusqu'au centre-ville. Cela pourra néanmoins dissuader quelques voyageurs.



Aigle Azur rénove les cabines de l'intégralité de ses Airbus A319/320. © Aigle Azur/C. Selzere

Questions de flotte



Ces vols de nuit trouvent une autre justification, opérationnelle cette fois. Ils permettent à Aigle Azur d'augmenter significativement la productivité de sa flotte en ajoutant une quatrième rotation dans la journée. D'autres destinations sur le même modèle sont donc à envisager.



A l'heure actuelle, la compagnie exploite neuf A320 et deux A319. Comme le déclare Michael Hamelink, l'arrivée d'A320 supplémentaires est étudiée dans le cadre du plan de flotte à trois ans. Il ajoute être très intéressé par la possibilité d'intégrer des A321neo, pour gagner en capacité et en rayon d'action, tout en diminuant sa consommation de carburant. Le neo pourrait en effet correspondre au modèle de routes moyen-courrier avec quatre à cinq heures de vol que recherche Aigle Azur. La compagnie continue aussi de regarder ce qui pourrait être fait sur des vols long-courrier avec de l'A330. Une tentative avait déjà été faite en 2014 pour desservir la Chine mais s'était heurtée au refus par la Russie d'autoriser le survol de la Sibérie.



En attendant, l'ensemble de la flotte est en train d'être reconfigurée avec de nouvelles cabines. Ce chantier devrait être achevé d'ici la saison d'hiver. Il comprend un remplacement des sièges et l'intégration de la classe affaires. Des ports USB sont ajoutés à cette occasion. Aigle Azur regarde aussi les possibilités d'intégrer un système de divertissement à bord (IFE) - à priori sous forme de tablettes individuelles - sur certaines destinations. Aigle Azur poursuit la diversification de son réseau. Après l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et le Portugal, la compagnie française vient d'ouvrir sa première destination au Moyen-Orient. Elle a lancé le 3 juillet une liaison entre Paris-Orly et Beyrouth. La capitale libanaise sera desservie à raison de quatre fréquences par semaine, pendant toute l'année. Le vol sera opéré majoritairement en Airbus A320 (180 sièges), mais aussi en A319 (144 sièges). Tous les appareils seront configurés en deux classes, avec la neutralisation de la place centrale en classe Affaires.», a déclaré Michael Hamelink, P-DG d'Aigle Azur. «». La France devrait être le principal marché émetteur avec 70 % des passagers, mais la compagnie souhaite aussi développer sa clientèle libanaise notamment pendant la saison basse (hiver, hors période de Noël).Sur le marché français, Tiago Martins, directeur commercial et marketing d'Aigle Azur, estime que 20% du trafic se fera pour des raisons d'affaires, surtout avec des petites entreprises. S'il reconnaît que quatre vols hebdomadaires peuvent paraître peu, il est convaincu que cela est suffisant pour commencer à travailler. En parallèle, 15 à 20% des passagers voyageront pour des raisons de loisir pur. Aigle Azur a d'ailleurs déjà signé des partenariats avec des tours opérateurs, pour la France comme le Liban.La plus grosse part du marché reste affinitaire, avec 40 à 50% du trafic. Comme le rappelle Avedis Guidanian, ministre libanais du tourisme, beaucoup de Libanais vivent en France pour travailler ou étudier. Si Aigle Azur cherche à diversifier son réseau, elle retrouve ainsi une configuration qu'elle connaît bien, que ce soit sur ses destinations africaines, à commencer par l'Algérie, ou portugaises.C'est d'autant plus appréciable pour la compagnie, qu'elle va devoir affronter une concurrence importante. Elle fait ainsi face à l'opérateur libanais Middle East Airlines et son alliée Air France. La compétition devrait s'intensifier à partir de septembre avec l'arrivée de Transavia. La filiale à bas coût du groupe Air France desservira Beyrouth trois fois par semaine.Pour se distinguer, Aigle Azur mise sur des tarifs d'appels attractifs à hauteur de 400 euros en économie, soit 50 à 60 euros de moins que la concurrence actuelle selon la compagnie, et 1 000 euros en Affaires pendant la saison d'été. Des offres promotionnelles plus importantes seront aussi mises en place pendant l'hiver. Après avoir étudié le marché libanais «», Tiago Martins est certain de l'importance du service et du confort : «». Les tarifs d'Aigle Azur comprennent donc un repas chaud, un service de boissons continu, une couette et un bagage en soute de 23 kg.La compagnie est en tout cas confiante en son démarrage. Après avoir initialement programmé trois vols hebdomadaires, elle démarre finalement avec quatre. C'est le maximum prévu dans les accords de trafic bilatéraux signés entre la France et le Liban. «», se félicite ainsi Tiago Martins. Il envisage d'ailleurs d'ajouter des fréquences lors des pics de demande à Noël ou Pâques, ce qui est prévu par les accords bilatéraux. La compagnie a aussi la possibilité d'ouvrir un vol sur Marseille.Tiago Martins rappelle également qu'Aigle Azur a l'expérience de ces ouvertures : «». Elle dessert aujourd'hui le Mali à raison de quatre vols hebdomadaires, et une cinquième fréquence pourrait s'ajouter cet hiver.Les horaires des vols entre Paris et Beyrouth pourront néanmoins surprendre. Le départ d'Orly se fait entre 20h05 et 21h55 selon les jours pour atterrir dans la capitale libanaise après 4h20 de vol. Compte tenu de l'heure de décalage, cela fait une arrivée en plein milieu de la nuit (entre 1h25 et 3h15 heure locale). Au retour, le départ se fait entre 3h15 et 5h15, pour un atterrissage à Paris en début de matinée (7h-9h). Aigle Azur y voit une force commerciale, avec la possibilité de passer un week-end complet pour les touristes, ou deux jours d'affaires pour les entrepreneurs. De même, la compagnie met en avant les temps de parcours réduits jusqu'au centre-ville. Cela pourra néanmoins dissuader quelques voyageurs.Ces vols de nuit trouvent une autre justification, opérationnelle cette fois. Ils permettent à Aigle Azur d'augmenter significativement la productivité de sa flotte en ajoutant une quatrième rotation dans la journée. D'autres destinations sur le même modèle sont donc à envisager.A l'heure actuelle, la compagnie exploite neuf A320 et deux A319. Comme le déclare Michael Hamelink, l'arrivée d'A320 supplémentaires est étudiée dans le cadre du plan de flotte à trois ans. Il ajoute être très intéressé par la possibilité d'intégrer des A321neo, pour gagner en capacité et en rayon d'action, tout en diminuant sa consommation de carburant. Le neo pourrait en effet correspondre au modèle de routes moyen-courrier avec quatre à cinq heures de vol que recherche Aigle Azur. La compagnie continue aussi de regarder ce qui pourrait être fait sur des vols long-courrier avec de l'A330. Une tentative avait déjà été faite en 2014 pour desservir la Chine mais s'était heurtée au refus par la Russie d'autoriser le survol de la Sibérie.En attendant, l'ensemble de la flotte est en train d'être reconfigurée avec de nouvelles cabines. Ce chantier devrait être achevé d'ici la saison d'hiver. Il comprend un remplacement des sièges et l'intégration de la classe affaires. Des ports USB sont ajoutés à cette occasion. Aigle Azur regarde aussi les possibilités d'intégrer un système de divertissement à bord (IFE) - à priori sous forme de tablettes individuelles - sur certaines destinations.