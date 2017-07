Washington lève l'interdiction des ordinateurs en cabine sur les vols d'Etihad

Washington autorise à nouveau les passagers de la compagnie aérienne des Emirats arabes unis Etihad à emporter en cabine leurs ordinateurs et tablettes dans les vols d'Abou Dhabi vers les Etats-Unis, a annoncé dimanche l'administration américaine. Etihad est la première compagnie aérienne à bénéficier de la levée de cette interdiction, édictée le 21 mars par les autorités américaines pour les vols en provenance de dix aéroports dans sept pays arabes (Jordanie, Egypte, Arabie saoudite, Koweït, Qatar, Emirats arabes unis et Maroc) et en Turquie. L'interdiction concernait tous les ordinateurs portables, tablettes et autres appareils électroniques d'une taille supérieure à celle d'un téléphone portable. L'administration du président Donald Trump l'avait justifiée en invoquant des menaces d'attentat utilisant des appareils électroniques piégés. L'interdiction a été levée pour tous les vols d'Etihad au départ d'Abou Dhabi, a indiqué dimanche David Lapan, un porte-parole du département de la Sécurité intérieure. "Avec un effet immédiat, la levée des restrictions permet aux passagers volant vers les Etats-Unis d'emporter en cabine tous les ordinateurs portables, tablettes et autres équipements électroniques" depuis l'aéroport d'Abou Dhabi, a indiqué Etihad en "se félicitant" de cette décision. L'interdiction a été levée car la compagnie et l'aéroport ont appliqué les mesures de sécurité supplémentaires demandées par Washington le 28 juin, a expliqué M. Lapan. "Nous félicitons Etihad d'avoir travaillé rapidement pour appliquer ces mesures de sécurité supplémentaires", a-t-il déclaré. "Leurs efforts sont un modèle pour toutes les compagnies aériennes étrangères et américaines". Les Etats-Unis ont annoncé le 28 juin qu'ils imposaient des mesures de sécurité plus strictes pour tous les vols à destination des Etats-Unis, quel que soit le pays d'origine. Ces mesures sont gardées confidentielles, mais elles intègrent notamment des contrôles renforcés sur les passagers et des vérifications supplémentaires sur les appareils électroniques qu'ils emportent. Ces mesures sont différentes selon les aéroports concernés. Les voyageurs vers les Etats-Unis peuvent passer tous les contrôles d'immigration et de douanes américains au départ d'Abou Dhabi, un des seuls aéroports au monde à bénéficier de ce service. Ils n'ont plus ensuite à passer ces contrôles aux Etats-Unis. Washington a promis de lever l'interdiction d'emporter en cabine ordinateurs portables et tablettes entrée en vigueur le 25 mars pour toutes les compagnies respectant les nouvelles mesures qui leur sont demandées. Le Royaume-Uni avait également adopté des mesures d'interdiction des ordinateurs portables pour les vols en provenance de six pays.