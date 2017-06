Syracuse IV embarque sur A400M et MRTT

La Direction générale de l'armement a profité du Salon du Bourget pour exposer quelques uns de ses projets en cours pour la Défense du futur. Parmi ceux-ci, le programme de télécommunication par satellite de nouvelle génération (COMSAT NG/Syracuse IV), notifié en décembre 2015 et qui doit entrer en service à l'horizon 2020-2021. Des satellites « plus performants » et un segment sol utilisateur « plus complet », qui permettront de maintenir des capacités de communication et de les renouveler, afin de les adapter à l'évolution des besoins militaires.



