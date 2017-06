Bourget 2017 : Qatar Airways présente son premier 777 équipé de la QSuite

Le concept de QSuite a été pensé par Akbar Al-Baker, dessiné par ses équipes et concrétisé par B/E Aerospace - entre temps racheté par Rockwell Collins. Un travail de trois ans qui a abouti à une cabine, dont l'élément phare est le bloc de quatre fauteuils du centre. Ils sont en effet disposés en vis-à-vis et, lorsqu'on fait coulisser tous les panneaux (latéraux et en face), cet espace se transforme en espace de sociabilisation, pour une famille ou un groupe de travail. Ainsi, les passagers peuvent choisir de passer leur temps de vol seuls, à deux ou à quatre.



Le carré lorsque les panneaux de séparation sont relevés © Le Journal de l'Aviation

La version ouverte, vue du côté où les sièges peuvent se déployer en lit double, avec les consoles côté couloir © Le Journal de l'Aviation

La version ouverte, vue du côté où les consoles sont au milieu © Le Journal de l'Aviation

Werner Lieberherr, EVP et COO Interior Systems de Rockwell Collins, fait la démonstration de la façon dont coulissent les panneaux © Le Journal de l'Aviation



Disposés en 1-2-1, les fauteuils côté hublots sont toujours isolés. Certains (un sur deux) ne sont toutefois pas placés dans le sens de la marche, « dans un souci d'harmonisation », nous explique un membre du personnel navigant à bord.



Les sièges se font également face côté hublot mais le panneau de séparation derrière l'écran ne peut être bougé © Le Journal de l'Aviation

Ils ont par ailleurs tous les attributs d'un siège de classe affaires, le lit plat, de nombreux rangements, un écran de 21 pouces...



La QSuite sera installée sur tous les 777, neufs et en rétrofit, et sur les A350-1000. Une version adaptée sera par la suite déployée sur 787 et A380, qui posent des contraintes spécifiques (de largeur dans le 787 et de courbe des murs sur A380 puisque la classe affaires se trouve sur le pont supérieur).



Alors même qu'elle n'était pas entrée en service, la QSuite a reçu le prix de la meilleure innovation aérienne de l'année aux ULTRAS 2017 (Ultimate Luxury Travel Related Awards). Par ailleurs, la compagnie a été désignée meilleure compagnie de l'année par Skytrax le 20 juin. Cette récompense intervient alors qu'elle traverse une période difficile depuis le début du mois de juin, moment auquel nombre des pays voisins du Qatar ont décidé de rompre leurs relations diplomatiques avec l'émirat et de fermer leur espace aérien à Qatar Airways. « Dans ces moments difficiles où nous subissons des interdictions illégales de vols par des procédés d'intimidation, ce prix n'est pas pour moi, ni pour ma compagnie, mais pour mon pays », a ainsi déclaré Akbar Al Baker.

