Les forces spéciales allemandes reçoivent leur dernier H145M

Airbus Helicopters a livré le quinzième et dernier hélicoptère H145M aux forces spéciales allemandes. Les deux premiers exemplaires avaient été réceptionnés en décembre 2015, suite à un contrat passé en juillet 2013, afin de remplacer une flotte vieillissante de Bo-105.



Motorisés par deux Arriel 2E de Safran Helicopter Engines, les H145M allemands sont notamment dotés d'un dispositif de descente de corde, d'un crochet de charge externe et d'un treuil, mais également d'équipements d'autoprotection et de capteurs électro-optiques, en complément d'un armement de bord.