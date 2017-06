Bourget 2017 : Tigre et Caïman en démonstration tactique

Ce weekend de Salon du Bourget sera l'occasion pour le public de pouvoir assister à une démonstration tactique effectuée par un NH90 TTH et un Tigre. Ce sera une "démonstration combinée de notre savoir-faire au combat", comme l'expose l'un des deux pilotes de Tigre qui officient depuis le début de la semaine. Le Caïman Terre embarquera ainsi des commandos de montagne. Ils seront descendus par corde lisse pour effectuer une opération d'extraction, puis d'exfiltration, le tout sous sécurisation et appui feu du Tigre. Des techniques utilisées en opérations, même si quelques contraintes de plafond et de volume induisent des adaptations dans la démonstration.



Pendant les quatre premiers jours, Tigre et NH90 ont effectué des démonstrations en solo de leurs capacités tactiques. Le Tigre HAD, en configuration de combat, est équipé de son canon 30mm, de missiles Mistral et Hellfire, ainsi que deux paniers lance-roquettes et d'une protection balistique. "Le but est de montrer que nous avons un appareil puissant et manoeuvrable", explique l'un des deux pilotes. Une démonstration particulièrement impressionnante lorsque l'hélicoptère effectue un piqué à 90°. "On nous parle souvent du looping, des équipages d'Airbus l'ont déjà fait, mais le manuel de vol, qui est notre document d'utilisation de l'appareil, nous l'interdit. Nous pouvons cabrer, piquer jusqu'à 90°, mais nous n'allons pas au-delà. Notre démonstration est basée sur des éducatifs de combat."



L'ensemble des manoeuvres "ont un but tactique". Elles ont été mises en place par l'Ecole franco-allemande, avant d'être validées puis opérées par les deux pilotes du GAMSTAT (Groupement AéroMobilité de la Section Technique de l'armée de terre). Pour la préparation, il s'agissait d'avancer "petit à petit" jusqu'aux limites, afin de de détecter d'éventuels soucis de "comportement" de l'hélicoptère et éviter "toute mauvaise surprise". Les préparatifs pour cette démonstration ont duré un bon mois.



Du côté du NH90, les entraînements ont re-démarré en avril, avec un maximum de deux vols par jour. "Nous ne pouvons dérouler le programme que deux fois, pour éviter de vouloir trop bien faire ou d'être trop stressé ensuite", nous explique le commandant de bord. "Le jour du meeting, nous n'avons de toute manière droit qu'à un seul essai." C'est à la mécanicienne navigante que revient le rôle de transmettre aux pilotes les figures et altitudes à prendre. Membres de l'équipe de marque NH90 à Valence, les trois membres d'équipage sont venus accompagnés de deux mécaniciens sol, tout comme l'équipage Tigre. Un mécanicien navigant d'essais renforce l'équipe pour la technique d'aérocordage présentée ce weekend. Le Caïman avait déjà réalisé cette démonstration lors du dernier salon en 2015, mettant en avant l'agilité et la puissance de l'appareil, aux inclinaisons "assez impressionnantes pour un hélicoptère de manoeuvre".



Tigre et NH90 sont présentés sur le statique et sont amenés vers la piste une heure avant le début de la démonstration, car il n'existe pas d'hélicoptères dédiés, à la différence du Rafale Solo Display. Les deux machines suscitent l'intérêt des industriels, la curiosité du grand public. "Et puis, il faut aussi faire naître les vocations", confie l'un des pilotes, l'intérêt des démonstrations en vol n'étant pas uniquement de montrer un savoir-faire, mais aussi de faire rêver les jeunes générations.