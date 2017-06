Martin Gauss, CEO d'airBaltic : le remplacement des Q400 « se joue entre Embraer et le CSeries de Bombardier »

Malgré une présence relativement réduite au salon du Bourget, le statique devant le chalet de Bombardier a su attirer les regards, guidés par la dérive verte d'un CS300 : celui d'airBaltic. Il s'agissait du cinquième appareil livré à la compagnie lettone, arrivé dans la flotte au mois de juin. Martin Gauss, le CEO de la compagnie, était donc présent au salon pour présenter le nouveau pilier de sa flotte et donner son ressenti des premiers mois d'opération.



Cela fait désormais six mois que vous exploitez le CS300. Qu'est-ce (...)